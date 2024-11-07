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В Пермском крае со 2 по 4 ноября выпало около 90% осадков от месячной нормы

В крае снежный покров достиг отметки 41 сантиметра.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 84% 760 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

Пермские метеорологи поделились последствиями пришедших в Пермский край циклонов «Мартин» и «Лидия». В период со 2 по 4 ноября в разных районах региона выпало от 40% до 90% осадков от месячной нормы. Такими данными делятся ученые ГИС-центра ПГНИУ.

«В крае снежный покров достиг отметки 41 сантиметра. Такая высокая осадочная интенсивность в последний раз была зафиксирована в конце ноября — начале декабря 2021 года», — уточняют синоптики.

Ранее «Комсомолка» писала, что в заповеднике «Басеги» высота снежного покрова достигла примерно 50 сантиметров. Примечательно то, что до 1 ноября снега там практически не было.