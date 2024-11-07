Коммунальные службы Астаны перешли на усиленный режим

С утра 7 ноября более 2000 дорожных рабочих и около 750 единиц спецтехники заняты очисткой улиц Астаны от снега, сообщает El.kz.
В первую очередь очищаются центральные улицы, маршруты общественного транспорта, остановки и тротуары. В городе функционируют несколько оборудованных снежных полигонов с системами считывания номерных знаков самосвалов, видеонаблюдением и освещением.
По данным РГП «Казгидромет», 7 ноября в Астане ожидаются снегопад, гололед и метель. Прогнозируется юго-западный ветер с порывами 23−28 м/с, местами до 30 м/с.
Жителям и гостям столицы рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах, придерживаться правил безопасности и воздержаться от дальних поездок при штормовом предупреждении. В случае чрезвычайных ситуаций следует обращаться по телефону «112».