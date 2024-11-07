Со стелы при въезде в Красноярск неизвестные украли подсветку

В середине октября со стелы «Красноярск» при въезде в Красноярск со стороны Емельяновского района кто-то украл подсветку.
О пропаже у себя в Telegram-канале сообщил депутат Государственной Думы Сергей Ерёмин.
— С горечью увидел, что наша легендарная историческая стела «Красноярск» стоит без подсветки в кромешной тьме. А ведь в своё время её спасали, можно сказать, всем городом от уничтожения, — пишет он.
В МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» пояснили, что заказаны новые фонари, провода и аппаратура. В ближайшее время они поступят в город. Планируем, что подсветка вновь загорится в первой декаде декабря.