Режиссер Данил Иванов признался, что актеры мерзли на съемках фильма «В баню!»

— До начала работы над фильмом я слышал о соревнованиях по финской сауне, которые сколько-то лет подряд проводились в Финляндии. В 2010 году, кажется, они были закрыты после несчастного случая. Честно говоря, не очень понимаю, для чего такие соревнования вообще проводить в реальной жизни и зачем в них участвовать — слишком экстремально, мне кажется. Если только ты не должен денег, как герой нашего фильма, и твоя единственная возможность вернуть — это выиграть их в подобном состязании.