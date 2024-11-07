Как кутили в Москве и Петербурге до революции и как разрушали фешенебельные рестораны — после

«После Октября многое места старые сразу позакрывали», — рассказывает Артемий Пигарев. — «Какие нет — подмяли под себя советские, и туда ходили те, кто адаптировался и имел контакты — типа Шаляпина или Блока. Другие люди скорее на квартирах свои уголки устраивали. Либо оставались кабаки, но там тоже специфично и многие избегали их — уголовщина, опасно. Бывало, в годы НЭПа делали гетто для богемы — типа Дома литераторов или Диска, где можно было пожрать и поболтать на старый манер».