Жители Усолья-Сибирского пожаловались на неогороженные ямы на дороге

В Усолье-Сибирском полным ходом идет ремонт улицы Луначарского, специалисты раскопали дорогу, однако не огородили ямы. Для местных жителей это стало причиной для беспокойства. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном отделении Народного фронта в Иркутской области.
— Ремонт закончат к концу 2025 года, сейчас подрядчик начал работы по замене инженерных коммуникаций. Стоимость контракта составляет 156 миллионов 774 тысяч рублей, — поделились в Народном фронте.
Приведут в порядок 1,4 километра дороги — заменят сети водоотведения, теплосети, освещение и другое. В это время администрацию уведомили о том, что ямы могут стать причиной несчастного случая. В ближайшее время участок должны огородить.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пенсионеру из Иркутского района вернут похищенные 1,2 миллиона рублей.