КСП проверит траты на систему оповещения населения в Волгограде

Соответствующая проверка запланирована на второй-третий квартал 2025 года. Аудиторы КСП должны изучить законность и эффективность использования бюджетных средств, направленных на мероприятия по созданию, совершенствованию и обеспечению функционирования региональной и муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения Волгоградской области за 2023−2024 годы и несколько месяцев 2025 года.