Хабаровские коммунисты отметили годовщину Великой Октябрьской социалистической революции

В Хабаровске 7 ноября, в день, когда крейсер «Аврора» дал свой исторический выстрел, прошли символичные возложение цветов к памятнику Владимиру Ленину. К мемориалу вождю мирового пролетариата, расположенному на площади Ленина, активисты принесли цветы. Однако в этот раз прошло все скромно, не было даже и намека на митинг или пикет. После возложения люди спокойно разошлись по своим делам.
Согласно советским учебникам истории, стараниями Ленина была свергнута российская монархия, «начался новый путь развития общества, основанный на идеях марксизма».
Напомним, памятник Ленину в Хабаровске — это объект культурного наследия федерального значения.