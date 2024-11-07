Хабаровские коммунисты отметили годовщину Великой Октябрьской социалистической революции

В Хабаровске 7 ноября, в день, когда крейсер «Аврора» дал свой исторический выстрел, прошли символичные возложение цветов к памятнику Владимиру Ленину. К мемориалу вождю мирового пролетариата, расположенному на площади Ленина, активисты принесли цветы. Однако в этот раз прошло все скромно, не было даже и намека на митинг или пикет. После возложения люди спокойно разошлись по своим делам.