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Молодёжь Ваниного района премируют за социальную активность

Депутаты района установили специальную ежегодную премию.

Источник: Администрация Ванинского района

Для молодёжи Ванинского района учредили новую премию. Её лауреатами могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которые активно участвуют в жизни района и вносят вклад в развитие социальных инициатив, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Премию в 10 тысяч рублей будут присуждать ежегодно по трём номинациям: школьники, студенты и специалисты в возрасте до 35 лет. Претендовать может активная и творческая молодежь, проживающая в Ванинском районе добившаяся результатов в интеллектуальной, художественной, спортивной, социальной деятельности.

Конкурсная комиссия по итогам оценки портфолио будет награждать до трех достойных кандидатов в каждой номинации.