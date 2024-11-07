Молодёжь Ваниного района премируют за социальную активность

Для молодёжи Ванинского района учредили новую премию. Её лауреатами могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которые активно участвуют в жизни района и вносят вклад в развитие социальных инициатив, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Премию в 10 тысяч рублей будут присуждать ежегодно по трём номинациям: школьники, студенты и специалисты в возрасте до 35 лет. Претендовать может активная и творческая молодежь, проживающая в Ванинском районе добившаяся результатов в интеллектуальной, художественной, спортивной, социальной деятельности.
Конкурсная комиссия по итогам оценки портфолио будет награждать до трех достойных кандидатов в каждой номинации.