В центре Самары изменено движение транспорта из-за Парада Памяти

В частности, автобус № 24 в четверг следует по улицам Галактионовской, Ульяновской, Самарской, Льва Толстого и далее по маршруту в оба направления. Маршрут № 34 движется по улицам Красноармейской, Самарской, Льва Толстого, Фрунзе, затем по маршруту в оба направления. Автобус № 3 следует по улице Льва Толстого в сторону остановки «Речная».
Парад Памяти пройдет в четверг на площади Куйбышева. Его проведут в 14 раз.
Он будет посвящен военному параду 1941 года в Куйбышеве, который был запасной столицей СССР в годы Великой Отечественной войны. Парад Памяти начнется в 12:00 (MSK+1). На нем 52 юнармейца из военно-патриотического клуба «Пламя» ульяновской школы № 47 представят Ульяновскую область. Они пройдут торжественным маршем в составе парадного расчета.