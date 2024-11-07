Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Самары изменено движение транспорта из-за Парада Памяти

Схема движения транспорта в районе проведения Парада Памяти в Самаре изменена в четверг, 7 ноября. Об этом сообщает муниципальный дептранс.

Источник: Коммерсантъ

В частности, автобус № 24 в четверг следует по улицам Галактионовской, Ульяновской, Самарской, Льва Толстого и далее по маршруту в оба направления. Маршрут № 34 движется по улицам Красноармейской, Самарской, Льва Толстого, Фрунзе, затем по маршруту в оба направления. Автобус № 3 следует по улице Льва Толстого в сторону остановки «Речная».

Парад Памяти пройдет в четверг на площади Куйбышева. Его проведут в 14 раз.

Он будет посвящен военному параду 1941 года в Куйбышеве, который был запасной столицей СССР в годы Великой Отечественной войны. Парад Памяти начнется в 12:00 (MSK+1). На нем 52 юнармейца из военно-патриотического клуба «Пламя» ульяновской школы № 47 представят Ульяновскую область. Они пройдут торжественным маршем в составе парадного расчета.