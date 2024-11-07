В центре Самары изменено движение транспорта из-за Парада Памяти

В частности, автобус № 24 в четверг следует по улицам Галактионовской, Ульяновской, Самарской, Льва Толстого и далее по маршруту в оба направления. Маршрут № 34 движется по улицам Красноармейской, Самарской, Льва Толстого, Фрунзе, затем по маршруту в оба направления. Автобус № 3 следует по улице Льва Толстого в сторону остановки «Речная».