РПН предупредил волгоградцев об опасности заражения вирусом Коксаки

Большинство заболевших — дети до 15 лет. Всем известная комбинация симптомов «рука-нога-рот» может быть вызвана вирусами Коксаки А5, А9, А10, А16, В1, В3. В соответствии с названием, у пациентов обнаруживают болезненные пузырьки в полости рта, на задней стенке горла, на ладонях и подошвах стоп, реже — на задней поверхности голеней, бедер, ягодиц. Высыпания становятся заметны обычно через 1−2 дня после появления первых симптомов, не отличающихся от большинства ОРВИ, — повышения температуры тела, ломоты и болей в мышцах, головной боли, першения в горле. Коксаки В (6 типов) — вызывают воспаление сердечной мышцы, печени, что сопровождается головными болями, болями в животе, лихорадкой, которые могут длиться до 20 дней. Один и тот же серотип может передаваться от одного человека к другому с развитием разной симптоматики.