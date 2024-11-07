РПН предупредил волгоградцев об опасности заражения вирусом Коксаки

Вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы. Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. Однако у других внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может не иметь других симптомов кроме лихорадки.
Инфицирование вирусами Коксаки А, как правило, проявляется высыпаниями на коже, поражением верхних дыхательных путей, стоматитом и герпангиной (появлением пузырьков на слизистой оболочке полости рта и на миндалинах), конъюнктивитом, склеритом, диареей, возможно развитие менингита. Вирусы Коксаки чаще поражают сердце, плевру, печень, поджелудочную железу, нередко становятся причиной выраженного болевого синдрома в животе, в грудной клетке, сыпи.
Большинство заболевших — дети до 15 лет. Всем известная комбинация симптомов «рука-нога-рот» может быть вызвана вирусами Коксаки А5, А9, А10, А16, В1, В3. В соответствии с названием, у пациентов обнаруживают болезненные пузырьки в полости рта, на задней стенке горла, на ладонях и подошвах стоп, реже — на задней поверхности голеней, бедер, ягодиц. Высыпания становятся заметны обычно через 1−2 дня после появления первых симптомов, не отличающихся от большинства ОРВИ, — повышения температуры тела, ломоты и болей в мышцах, головной боли, першения в горле. Коксаки В (6 типов) — вызывают воспаление сердечной мышцы, печени, что сопровождается головными болями, болями в животе, лихорадкой, которые могут длиться до 20 дней. Один и тот же серотип может передаваться от одного человека к другому с развитием разной симптоматики.
От заражения вирусом можно предохраниться соблюдением мер гигиены, употреблением кипяченой или бутилированной воды. Нельзя также допускать попадания воды в рот во время купания в бассейнах, аквапарках.
В случае ухудшения самочувствия, появления температуры, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли, жидкого стула, в том числе при возвращении из курортных стран, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, рекомендуют в РПН.