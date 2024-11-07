В правительстве Омской области произошли кадровые перестановки

В региональном правительстве освободился пост главного штатного юрисконсульта. Антон Банников, занимавший должность руководителя Главного государственно-правового управления Омской области покинул свой пост в связи с истечением срока действия контракта.
Его обязанности пока будет исполнять его заместитель Александр Чуклин. Ранее он возглавлял региональное управление законопроектных работ и правовой экспертизы.
Добавим, что Антон Банников работал в Главном государственно-правовом управлении Омской области с 2002 года.
Напомним, что на прошлой неделе пост руководителя министерства образования Омской области покинул Иван Кротт. Также свое место потерял первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Сергей Палагута.