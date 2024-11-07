Екатерина Гусева даст старт марафону в поддержку музыкального театра в Хабаровске

«Марафон #ЯсХМТ (6+) станет прекрасной возможностью для поклонников выразить поддержку Хабаровскому музыкальному театру, встретиться с именитыми артистами театра и кино. С нетерпением ждем Екатерину Гусеву, а также других гостей, которые выразили желание нас поддержать», — сказал художественный руководитель Хабаровского музыкального театра Никита Туранов.