Екатерина Гусева даст старт марафону в поддержку музыкального театра в Хабаровске

В Хабаровске пройдет марафон в поддержку музыкального театра. Старт мероприятию 28 ноября даст заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева. Она выступит с хабаровскими артистами на одной сцене. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Арии и дуэты из отечественных и зарубежных мюзиклов Екатерина Гусева исполнит с солистами театра в сопровождении симфонического оркестра на сцене Дома офицеров Восточного военного округа. Также прозвучат произведения из фильмов и золотые хиты советской эстрады.
«Марафон #ЯсХМТ (6+) станет прекрасной возможностью для поклонников выразить поддержку Хабаровскому музыкальному театру, встретиться с именитыми артистами театра и кино. С нетерпением ждем Екатерину Гусеву, а также других гостей, которые выразили желание нас поддержать», — сказал художественный руководитель Хабаровского музыкального театра Никита Туранов.
К марафону также присоединились Ольга Прокофьева и Нонна Гришаева. Все желающие артисты могут стать частью этого события и выразить поддержку Хабаровскому музыкальному театру.