Новосибирские ученые планируют поставить 50 промышленных ускорителей в Китай

Промышленные ускорители электронов, изготавливаемые институтом, используются в производстве термоусаживаемых изделий, вспененного полиэтилена, для облучения полимерной изоляции проводов и кабелей, а также для радиационной вулканизации заготовок автомобильных шин. Ускорители нашли свое применение во многих странах мира, однако наибольшее количество было поставлено именно в Китай. В ИЯФ СО РАН отмечают, что за последние 15 лет спрос на них вырос в 4 раза. За 50 лет в институте было изготовлено и поставлено заказчикам более 240 ускорителей, 130 из них были отправлены в Китай.