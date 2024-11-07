Новосибирские ученые планируют поставить 50 промышленных ускорителей в Китай

НОВОСИБИРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Институт ядерной физики СО РАН, один из ведущих мировых производителей промышленных ускорителей, планирует поставку 50 установок в Китай в ближайшие 2,5 года. Об этом сообщили в пресс-службе института.
«Китайские компании планируют подписать контракты с ИЯФ СО РАН на поставку 50 ускорителей ЭЛВ в течение 2,5 лет. Это обеспечит Институту стабильные заказы на производство высокотехнологической продукции на годы вперед. При этом емкость китайского рынка в ускорителях подобного класса на сегодняшний день составляет около 70 комплектов в год, то есть мы занимаем почти 30% рынка», — цитирует пресс-служба слова заведующего лабораторией ИЯФ СО РАН Сергея Фадеева.
Промышленные ускорители электронов, изготавливаемые институтом, используются в производстве термоусаживаемых изделий, вспененного полиэтилена, для облучения полимерной изоляции проводов и кабелей, а также для радиационной вулканизации заготовок автомобильных шин. Ускорители нашли свое применение во многих странах мира, однако наибольшее количество было поставлено именно в Китай. В ИЯФ СО РАН отмечают, что за последние 15 лет спрос на них вырос в 4 раза. За 50 лет в институте было изготовлено и поставлено заказчикам более 240 ускорителей, 130 из них были отправлены в Китай.
«Спрос на ускорители ЭЛВ ежегодно увеличивается. Кроме китайских покупателей заинтересованность в ускорителях ЭЛВ проявляют также российские, белорусские, индийские, турецкие и корейские компании. При этом наиболее динамично рынок продукции, которой требуется радиационная обработка, развивается сейчас в Индии», — прокомментировал Фадеев.