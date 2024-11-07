Доходы иноагентов от музыки и книг предложили отправить на особые счета

Кроме того, прорабатываются меры против лиц, которые не признаны иноагентами, но покинули Россию и «высказывается негативно по отношению» к стране, продолжил Володин. С его слов, будет прекращено получение такими гражданами доходов с движимого и недвижимого имущества, находящегося в России, а также от его продажи.