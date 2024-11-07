Доходы иноагентов от музыки и книг предложили отправить на особые счета

На следующей неделе в Госдуму могут внести законопроект о введении особого порядка получения россиянами, признанных иностранными агентами, доходов со своей интеллектуальной собственности и брендов. Об этом сообщил в телеграм-канале спикер Вячеслав Володин («Единая Россия»).
«Любые доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагента. Получать денежные средства иным способом будет запрещено», — написал депутат.
Под действие законопроекта подпадают в том числе исполнения и фонограммы; изобретения и товарные знаки; произведения науки, литературы и искусства; сообщения в радио- или телеэфирах.
Конституция России запрещает любую дискриминацию граждан при получении вознаграждения за труд (п. 2 ст. 37), Основным законом также гарантируется право россиян распоряжаться своей частной собственностью.
Для принятия законопроектов необходима поддержка большинства депутатов Госдумы, у ЕР более двух третей мест (323 из 450).
Кроме того, прорабатываются меры против лиц, которые не признаны иноагентами, но покинули Россию и «высказывается негативно по отношению» к стране, продолжил Володин. С его слов, будет прекращено получение такими гражданами доходов с движимого и недвижимого имущества, находящегося в России, а также от его продажи.
В российском законодательстве понятие «иностранный агент» появилось в 2012 году на фоне массовых протестов. Первоначально в реестр добавляли некоммерческие организации, занимающиеся политической деятельностью и финансируемые из-за границы. Со временем статус стали присваивать юридическим и физическим лицам, среди которых были журналисты, правозащитники и политики, а причины внесения в реестр расширили. Законодательство содержит ряд запретов и ограничений в отношении фигурантов списка иноагентов.
Сейчас в реестре 881 строчка. Среди тех, кто попал в реестр иноагентов: рэпер Мирон Фёдоров (Oxxxymiron), Борис Гребенщиков, Елизавета Гырдымова (Монеточка), Иван Алексеев (Noize MC), солисты групп «Машина времени» и «Би-2» Андрей Макаревич и Егор Бортник (Лёва).
В феврале Госдума приняла закон, запрещающий рекламу у иноагентов. Предусмотрено наказание как для иноагентов, так и для рекламодателей. Если признанный иноагентом человек продолжит размещать рекламу, ему грозит штраф (до 50 тыс. руб. для физлиц и до 500 тыс. руб. для юрлиц). После двух административных нарушений могут привлечь к уголовной ответственности.