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Доходы иноагентов от музыки и книг предложили отправить на особые счета

Иноагентам могут запретить получать прибыль от своей интеллектуальной собственности иначе, кроме как на особый рублевый счет, рассказал Володин. Речь идет о книгах, музыке, эфирах, брендах.

Источник: Reuters

На следующей неделе в Госдуму могут внести законопроект о введении особого порядка получения россиянами, признанных иностранными агентами, доходов со своей интеллектуальной собственности и брендов. Об этом сообщил в телеграм-канале спикер Вячеслав Володин («Единая Россия»).

«Любые доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагента. Получать денежные средства иным способом будет запрещено», — написал депутат.

Под действие законопроекта подпадают в том числе исполнения и фонограммы; изобретения и товарные знаки; произведения науки, литературы и искусства; сообщения в радио- или телеэфирах.

Конституция России запрещает любую дискриминацию граждан при получении вознаграждения за труд (п. 2 ст. 37), Основным законом также гарантируется право россиян распоряжаться своей частной собственностью.

Для принятия законопроектов необходима поддержка большинства депутатов Госдумы, у ЕР более двух третей мест (323 из 450).

Кроме того, прорабатываются меры против лиц, которые не признаны иноагентами, но покинули Россию и «высказывается негативно по отношению» к стране, продолжил Володин. С его слов, будет прекращено получение такими гражданами доходов с движимого и недвижимого имущества, находящегося в России, а также от его продажи.

Вопрос о получении музыкантами-иноагентами дохода со своих композиций поднял летом глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Он напомнил, что исполнители продолжают получать доход с российских сервисов «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «МТС Музыка», «Звук».

В российском законодательстве понятие «иностранный агент» появилось в 2012 году на фоне массовых протестов. Первоначально в реестр добавляли некоммерческие организации, занимающиеся политической деятельностью и финансируемые из-за границы. Со временем статус стали присваивать юридическим и физическим лицам, среди которых были журналисты, правозащитники и политики, а причины внесения в реестр расширили. Законодательство содержит ряд запретов и ограничений в отношении фигурантов списка иноагентов.

Сейчас в реестре 881 строчка. Среди тех, кто попал в реестр иноагентов: рэпер Мирон Фёдоров (Oxxxymiron), Борис Гребенщиков, Елизавета Гырдымова (Монеточка), Иван Алексеев (Noize MC), солисты групп «Машина времени» и «Би-2» Андрей Макаревич и Егор Бортник (Лёва).

В феврале Госдума приняла закон, запрещающий рекламу у иноагентов. Предусмотрено наказание как для иноагентов, так и для рекламодателей. Если признанный иноагентом человек продолжит размещать рекламу, ему грозит штраф (до 50 тыс. руб. для физлиц и до 500 тыс. руб. для юрлиц). После двух административных нарушений могут привлечь к уголовной ответственности.

Госдума
закон
права человека