Выявлен перспективный иммунный фермент для борьбы с болезнью Альцгеймера

Накопление кластеров амилоидных фибрилл приводит к нарушению функционирования органов и тканей и развитию не только нейродегенеративных заболеваний, но и амилоидоза, диабета второго типа и других. Одним из наиболее эффективных способов борьбы с этими патологиями считается расщепление кластеров, а внутренние иммунные ферменты организма человека — одной из наиболее перспективных категорий веществ для этих целей. Ученые провели работу по отбору потенциально подходящих ферментов и остановились на MMP9, который синтезируется естественным путем в различных клетках организма.