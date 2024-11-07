В Башкирии улучшат качество социализации людей с ОВЗ

По словам председателя Госсобрания Башкирии Константина Толкачева, для граждан с ОВЗ, нуждающихся в сопровождении, предусмотрены различные форматы поддержки. Это, например, услуги ассистента, который поможет с передвижением или коммуникацией. Благодаря сопровождению человек может жить не в интернате, а дома. При этом необходимую ему помощь будут оказывать специалисты. Таким образом, закон будет способствовать социализации людей с ОВЗ, повышению качества их жизни. Нуждаемость инвалида в сопровождаемом проживании установит республиканское министерство семьи, труда и социальной защиты населения.