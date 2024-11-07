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В Башкирии улучшат качество социализации людей с ОВЗ

В Башкирии вступили в силу изменения в закон «О социальной поддержке инвалидов в Республике Башкортостан». Он касается повседневной жизни людей с инвалидностью, которые в силу ограничений по здоровью не в состоянии обходиться в быту своими силами, и регулирует вопросы сопровождаемого проживания инвалидов. Об этом напомнили в Госсобрании республики.

Источник: Башинформ

По словам председателя Госсобрания Башкирии Константина Толкачева, для граждан с ОВЗ, нуждающихся в сопровождении, предусмотрены различные форматы поддержки. Это, например, услуги ассистента, который поможет с передвижением или коммуникацией. Благодаря сопровождению человек может жить не в интернате, а дома. При этом необходимую ему помощь будут оказывать специалисты. Таким образом, закон будет способствовать социализации людей с ОВЗ, повышению качества их жизни. Нуждаемость инвалида в сопровождаемом проживании установит республиканское министерство семьи, труда и социальной защиты населения.

Другая новация закона — введение понятия «социальная занятость инвалидов». Она может быть оплачиваемой или осуществляться безвозмездно. Это вид социальной адаптации, который позволит вовлечь инвалидов в общественную жизнь. Особенно это важно для людей с ментальными нарушениями, которые способны выполнять лишь самую простую работу с посторонней помощью. Круг организаций, которые будут заниматься социальной занятостью инвалидов, определит министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ.