В Самаре начнутся испытания прибора для экспресс-диагностики меланомы

САМАРА, 7 ноября. /ТАСС/. Самарские ученые намерены приступить к испытаниям прибора для экспресс-диагностики меланомы в 2025 году. Об этом сообщили ТАСС в Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ).
Ученые Самарского университета имени Королева, СамГМУ и Самарского областного онкологического диспансера (СОКОД) около 10 лет работают над созданием прибора, позволяющего с помощью оптического исследования новообразования кожи выявить меланому на ранней стадии. Прибор позволяет исследовать кожу на расстоянии, бесконтактным способом, минуя стандартную биопсию. Первые широкие тесты прибора завершились в СОКОД в 2017 году, после чего доработку прибора продолжили. Работа активизировалась после включения проекта в федеральную программу «Приоритет-2030», прибор готовят к выходу в серийное производство.
«После завершения разработки будет получен действующий образец прибора (прототип), который подвергнется стандартной процедуре предсерийных испытаний ex vivo, будут изучены его технические характеристики и возможности, и только после этого можно будет приступать к клиническим испытаниям и выводу разработки в серию», — сообщил ТАСС ректор СамГМУ Минздрава России, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов. Он пояснил, что методика предназначена для диагностики новообразований кожи в лечебных учреждениях любого типа врачами любых специальностей.
Куратор проекта, доцент кафедры онкологии СамГМУ, врач-онколог СОКОД Александр Морятов уточнил, что в 2024 году ученые завершат работу над прототипом прибора, а в 2025 году начнутся его биологические испытания. «Мы сейчас, по сути, разрабатываем предсерийный прибор. В конце работы мы должны получить прибор, который потенциально можно будет готовить к серийному производству и дальше широко использовать», — рассказал ученый.
В Самарском университете имени Королева работают над технической стороной проекта, в частности, над совершенствованием программного обеспечения. Полученные с помощью прибора данные обрабатывает искусственный интеллект, а результаты выдает за несколько минут. Чем больше исследований удастся провести, тем более «обученной» станет программа для обработки данных. Для изготовления прибора также выстроено сотрудничество с Институтом физики твердого тела РАН.
О методе оптической биопсии.
В основу разработки легла гипотеза о том, что свет по-разному взаимодействует с различными объектами на коже. Ученые оттолкнулись от того, что любая биологическая ткань, в том числе пигментные пятна, имеет свои оптические характеристики, которые можно анализировать с применением сетевых технологий высокой точности. По итогам проведенных испытаний специалисты заключили, что точность результата, полученного оптическим способом, приближается к 97%, в то время как стандартное клиническое исследование определяет меланому с точностью 50−60%.
Прибор облучает поверхность кожи лазером и фотографирует ее во многих спектральных диапазонах, — здоровые и больные клетки отличаются по своему спектру. Все исследование безболезненно для пациента и занимает от одной до трех минут. Затем искусственный интеллект обрабатывает отраженный сигнал и выдает результат в режиме реального времени. Медики делают вывод о том, в какой зоне риска находится изучаемый объект: безопасная родинка; злокачественная опухоль, не требующая лечения; или есть подозрение на меланому, при котором нужно незамедлительно обращаться к врачу.