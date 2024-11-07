В Самаре начнутся испытания прибора для экспресс-диагностики меланомы

Прибор облучает поверхность кожи лазером и фотографирует ее во многих спектральных диапазонах, — здоровые и больные клетки отличаются по своему спектру. Все исследование безболезненно для пациента и занимает от одной до трех минут. Затем искусственный интеллект обрабатывает отраженный сигнал и выдает результат в режиме реального времени. Медики делают вывод о том, в какой зоне риска находится изучаемый объект: безопасная родинка; злокачественная опухоль, не требующая лечения; или есть подозрение на меланому, при котором нужно незамедлительно обращаться к врачу.