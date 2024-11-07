Электричество становится роскошью не только по цене, но и по подаче: Кому в Кишиневе в четверг, 7 ноября, придется применять альтернативные источники освещения — публикуем адреса

Premier Energy Distribution S.A. сообщает, где 7 ноября 2024 года пройдут плановые отключения электроэнергии в указанный ниже период времени.
Кишинев, сектор Буюканы
- ул. Каля Ешилор 30, Петрэрей 19, 19/1, 19/3, 19/5, с 09:30 до 17:00.
Ватра
- ул. Иона Прункул, Петрарией частично, в промежутке времени с
09:30—17:00.
Трушены
- ул. Каля Ешилор, ул. Каля Трушеньилор частично, в промежутке времени с 09:30 до 17:00.
Чеканы
- ул. Отоваска 18−20, 25/1, 26, 27А, Узинелор 12, 12/6, 19−21, 21B, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 23а, 23 /1, 27, 123, Варница 2 с 09:00 до 17:00.
- Албэстреле 1, 9/1, 11, 2−10, Армонией 1−7, 2−8, Думенюк Ион 17, 21−29, 35−37, 38/1, Георге Гимпу 1, 1/1, 3, 3/1, 5, 5/1, 7, 7А, 7/1, 9, 9/1, 11, 15−25, 25E, 25/1, Илие Кошану 1, 6−20, 24−26, Иришилор 1−7, Мирча чел Бэтрын 38, 40/1, 42, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 44, 44/1, 44/3, 44/4, блок 46, 44 корпус 3, 44 корпус 4, Николае Милеску Спэтару 25/4, 28, Поенилор 1−3, 2−8 в интервале времени с 09:20 до 17:00.).