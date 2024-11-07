В Хабаровском музыкальном театре во время пожара чудом уцелел дорогой рояль

В здании Хабаровского краевого музыкального театра рабочие, разбиравшие завалы после пожара, обнаружили рояль фирмы Yamaha. Инструмент стоял в фойе, где полыхал огонь, но пламя его не тронуло, сообщили «АиФ-Дальинформ» в пресс-службе театра.
«Пожар остановился буквально в пяти метрах от самого рояля, то есть он чудом не сгорел. Естественно, пол под ним не начал гореть, но все вокруг горело. А рояль уцелел. На нем была бархатная накидка, она его, собственно, и защитила», — рассказала руководитель отдела маркетинга театра Анна Епифанова.
Она отметила, что чехол был изготовлен из самой обычной, не огнеупорной ткани. Но каким-то чудом она смогла спасти жизнь инструменту.
Первый осмотр показал, что во время пожара рояль не получил никаких повреждений. На нем уже сейчас можно играть.
Этот рояль имел огромное значение для творческой жизни театра. До трагического пожара, произошедшего 3 октября, артисты театра регулярно выступали не только на большой и малой сценах, но и в холле, где давали концерты. Инструмент всегда был задействован.
Стоимость подобных роялей примерно 15 миллионов рублей. Какова цена инструмента театра, точно сказать не могут, так как оценку его стоимости не давали. Да и продавать его, конечно, не собираются. Инструмент перевезут в Дом офицеров Восточного военного округа, который сейчас стал основной площадкой для выступлений артистов ХМТ. В ближайшие дни с ним поработает настройщик и подготовит его для выступлений.
«Дальнейшая судьба рояля в руках руководства ОДОРА. Сейчас он будет располагаться именно там», — добавила Анна Епифанова.
Отметим, что спасти удалось еще ряд музыкальных инструментов, но большая их часть утрачена. Взамен погибших в огне для театра закупили новые. Первую партию новых инструментов ХМТ получит уже 8 ноября. А в выходные зрители смогут услышать, как они звучат во время концерта в ОДОРА.