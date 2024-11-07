В Хабаровском музыкальном театре во время пожара чудом уцелел дорогой рояль

Стоимость подобных роялей примерно 15 миллионов рублей. Какова цена инструмента театра, точно сказать не могут, так как оценку его стоимости не давали. Да и продавать его, конечно, не собираются. Инструмент перевезут в Дом офицеров Восточного военного округа, который сейчас стал основной площадкой для выступлений артистов ХМТ. В ближайшие дни с ним поработает настройщик и подготовит его для выступлений.