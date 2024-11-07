Улицу Русскую во Владивостоке приводят в порядок после капремонта теплосети

После капитального ремонта 300-метрового участка теплосети, проложенной рядом с рестораном «Супра» (ул. Русская, 55б), от поворота с улицы Русской по направлению к ВКБ № 2 (тысячекоечная больница), подрядчик благоустраивает территорию. По данным пресс-службы мэрии на 7 ноября, эти работы уже подходят к завершению, сообщает ИА PrimaMedia.
В этом году специалисты подрядной организации провели капитальный ремонт почти 300 метров на проблемном участке девятикилометровой теплотрассы, которая обеспечивает теплоснабжением и горячим водоснабжением ряд жилых домов и социальных объектов на улицах Русской, Бородинской и Багратиона. Средства на эти цели были предоставлены правительством Приморья в рамках специального казначейского кредита.
Теперь, когда все строительные работы завершены, рабочие восстановили проезжую часть, уложив новый асфальт, высадили деревья, а в настоящее время завершают асфальтирование пешеходных дорожек и укладывают плодородный грунт для оформления газона.
Как отмечают в пресс-службе мэрии, в этом году масштабным ремонтом теплосетей были охвачены разные районы города. Так, большой объем работ выполнен во Фрунзенском районе. На некоторых участках здесь работы только сейчас подходят к завершению, но они уже не влияют на подачу тепла в квартиры владивостокцев.
«На Океанском проспекте в районе домов № 101, 101а и 107 в эти дни проводят теплоизоляцию труб. Для этого бригада специалистов очищает их поверхности, наносит грунтовку и эмаль. 5 ноября провели засыпку щебнем участка на Хабаровской, 19», — уточнили ранее в пресс-службе мэрии.
Реконструкцию теплосетей проводили и в Первомайском районе, где сейчас также идут работы по благоустройству.