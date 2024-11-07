Улицу Русскую во Владивостоке приводят в порядок после капремонта теплосети

Как отмечают в пресс-службе мэрии, в этом году масштабным ремонтом теплосетей были охвачены разные районы города. Так, большой объем работ выполнен во Фрунзенском районе. На некоторых участках здесь работы только сейчас подходят к завершению, но они уже не влияют на подачу тепла в квартиры владивостокцев.