Самарцы пожаловались на долгое ожидание трамваев вечером 6 ноября

В среду, 6 ноября, вечером в Самаре местные жители пожаловались на интервалы движения общественного транспорта. Людям пришлось стоять на остановках по 30−40 минут в ожидании трамваев. Об этом сообщили горожане в социальных сетях.
«Невозможно добраться до дома. В районе Загородного парка всегда сильный ветер, очень холодно. За 40 минут приехало только три трамвая с одним вагоном, из которых люди “вываливались” при открывании дверей, туда невозможно было залезть», — написала самарчанка.
Речь идет о трамваях № 20 и № 20к. По словам автора поста, длинных маршрутов № 22 и № 5 за длительное время не приехало ни разу.
Напомним, запуск маршрута № 87 в Самаре вызвал жаркие споры между жителями Кошелева и Зубчаниновки.