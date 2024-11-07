Самарцы пожаловались на долгое ожидание трамваев вечером 6 ноября

«Невозможно добраться до дома. В районе Загородного парка всегда сильный ветер, очень холодно. За 40 минут приехало только три трамвая с одним вагоном, из которых люди “вываливались” при открывании дверей, туда невозможно было залезть», — написала самарчанка.