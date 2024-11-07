В аэропорту Челябинска силовики встретили рейс из Бишкека: проверили почти 250 пассажиров

«Все граждане проверены по информационно-справочным учетам на причастность к совершению преступлений, нахождение в розыске, в том числе с применением мобильного биометрического терминала для установления личности. Представители военного комиссариата вручили повестки лицам, приобретшим российское гражданство, и подлежащим постановке на воинский учет», — говорится в комментарии регионального Главка МВД.