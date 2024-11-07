В аэропорту Челябинска силовики встретили рейс из Бишкека: проверили почти 250 пассажиров

Отмечается, что документы изучили также у встречающих.
«Все граждане проверены по информационно-справочным учетам на причастность к совершению преступлений, нахождение в розыске, в том числе с применением мобильного биометрического терминала для установления личности. Представители военного комиссариата вручили повестки лицам, приобретшим российское гражданство, и подлежащим постановке на воинский учет», — говорится в комментарии регионального Главка МВД.
Там не уточняют дату и номер рейса. Но из собственных источников известно, что все происходило 5 ноября.
В рейде участвовали сотрудник Управления по вопросам миграции совместно с Южно-Уральским линейным УМВД России на транспорте, Пограничным Управлением Федеральной службы безопасности, Следственным комитетом Российской Федерации, 308 военным следственным отделом Следственного комитета РФ и военным комиссариатом.
В текущем году пресечено почти 12 тыс. административных правонарушений, на треть увеличилось количество уголовных дел в сфере миграции и принятых судами решений об административном выдворении иностранцев за пределы страны.