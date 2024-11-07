Центр школьных спортивных лиг создается в Нижнем Новгороде

Центр школьных спортивных лиг и развития спорта создается в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
По его словам, в школах будут созданы лиги по футболу, хоккею, баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике, настольному теннису, флорболу и шахматам.
«Уже сейчас на базе школ работают 150 спортклубов, где занимаются 30,5 тысяч ребят. Создание школьных лиг станет важным шагом в объединении разрозненных клубов и систематизации работы на городском уровне».
Он добавил, что будет проводиться больше соревнований, и у ребят появится желание, а главное — качественная возможность выступать не только на школьных турнирах, но и показывать результаты на региональных и даже федеральных чемпионатах.
«Такая задача стоит перед новым центром», — заключил градоначальник.