Главные новости 7 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 7 ноября 2024 года.
Камала Харрис и Джо Байден признали результаты президентской гонки
Минюст США готовится закрыть уголовные дела против Трампа
Министерство юстиции США собирается прекратить уголовное преследование Дональда Трампа. Победитель президентской гонки является фигурантом четырех дел о нарушении законодательства. Два из них ведет Минюст.
Шольц раскрыл причины отставки министра финансов Линднера
Канцлер Германии Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера. Причинами отставки он назвал неконструктивное решение бюджетных вопросов. Также Шольц заявил о планах объявить вотум доверия правительству страны.