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Главные новости 7 ноября 2024 года

Последние новости за сегодня — 7 ноября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 7 ноября 2024 года.

Камала Харрис и Джо Байден признали результаты президентской гонки

Камала Харрис
Камала ХаррисИсточник: AP 2024

Камала Харрис публично признала свое поражение на выборах президента США. Она призвала избирателей принять результаты голосования. Президент США Джо Байден поздравил Трампа с победой и заявил о готовности обеспечить процесс передачи власти.

Минюст США готовится закрыть уголовные дела против Трампа

Дональд Трамп
Дональд ТрампИсточник: AP 2024

Министерство юстиции США собирается прекратить уголовное преследование Дональда Трампа. Победитель президентской гонки является фигурантом четырех дел о нарушении законодательства. Два из них ведет Минюст.

Шольц раскрыл причины отставки министра финансов Линднера

Олаф Шольц
Олаф ШольцИсточник: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера. Причинами отставки он назвал неконструктивное решение бюджетных вопросов. Также Шольц заявил о планах объявить вотум доверия правительству страны.

Порошенко назвал пять запретов для Украины после победы Трампа

Экс-президент Украины Петр Порошенко обозначил пять ограничений, которые должен соблюдать Владимир Зеленский после прихода к власти Трампа. В списке содержится требование о приеме Украины в НАТО и перечень «красных линий», которые нельзя нарушать.

Самые детальные фотографии Юпитера передал на Землю аппарат NASA

Аппарат NASA «Юнона» передал на Землю серию фотографий поверхности Юпитера. Снимки обладают высокой четкостью. На уникальных фото запечатлены циклонические штормы в полярных широтах газового гиганта.