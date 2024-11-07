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Завтра по Омской области ударят морозы до −13 градусов

На дорогах есть опасность заносов из-за гололедицы.

Источник: Комсомольская правда

В эту пятницу в Омской области температура воздуха резко понизится до −13 градусов. В регионе ожидается снег, местами метель. О том, какая будет погода в Омске 8 ноября 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Ночью столбик термометра опустится до −8…-13 градусов. Ожидается небольшой снег. Местами метель. На дорогах гололедица и снежные заносы. Порывы ветра достигнут 7−12 м/с, местами — до 15−18 м/с.

Днем температура воздуха будет в пределах −5…-10 градусов. В отдельных районах пройдет снег. Порывы ветра будут достигать 7−12 м/с.

Ранее мы писали, что следующей ночью синоптики прогнозируют усиление ветра и мощный снегопад.