Завтра по Омской области ударят морозы до −13 градусов

В эту пятницу в Омской области температура воздуха резко понизится до −13 градусов. В регионе ожидается снег, местами метель. О том, какая будет погода в Омске 8 ноября 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
Ночью столбик термометра опустится до −8…-13 градусов. Ожидается небольшой снег. Местами метель. На дорогах гололедица и снежные заносы. Порывы ветра достигнут 7−12 м/с, местами — до 15−18 м/с.
Днем температура воздуха будет в пределах −5…-10 градусов. В отдельных районах пройдет снег. Порывы ветра будут достигать 7−12 м/с.
Ранее мы писали, что следующей ночью синоптики прогнозируют усиление ветра и мощный снегопад.