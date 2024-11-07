Найден способ в 10 раз снизить заболеваемость малярией в Мали

ТОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Использование токсичного сахара для устранения комаров-переносчиков малярии позволило снизить заболеваемость в Мали (Западная Африка) в 10 раз. Эксперименты на протяжении нескольких лет проводила международная группа ученых из России, Мали, Германии, Литвы, Израиля, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Несмотря на то, что в борьбе с малярией в мире достигнуты большие успехи, ежегодно ей заражаются сотни миллионов людей, сотни тысяч из них погибают. Самое большое количество жертв — среди детей дошкольного возраста. Особенно актуальна эта проблема для стран Западной Африки.
«Один из методов, опробованных учеными, дал хороший результат — позволил в 10 раз снизить численность малярийных комаров — переносчиков возбудителя малярии от одного человека к другому. Суть подхода заключается в организации сети станций в деревнях Мали. Там размещались ловушки, наполненные приманками в виде токсичного сахара», — сказано в сообщении.
Как показал сравнительный анализ, в деревнях с ловушками численность комаров была намного меньше, чем в контрольных населенных пунктах, где приманка не использовалась. Данные, полученные исследователями, лягут в основу рекомендаций, которые будет разрабатывать Всемирная организация здравоохранения.
«Всем комарам, в особенности, самкам, у которых экологическая нагрузка выше из-за того, что они воспроизводят потомство, помимо крови, требуется дополнительное питание в виде углеводов. В природе комары питаются нектаром растений. В рамках эксперимента им был предложен другой “десерт” — токсичный сахар. Он, в отличие от традиционных методов, например, опыления инсектицидами, действует избирательно и не оказывает пагубного влияния на другие звенья экосистемы. В экспериментах принимали участие и добровольцы — жители деревень», — приводятся в сообщении слова одного из участников исследования, ученого Томского государственного университета (ТГУ) и Алтайского государственного университета (АлтГУ) Романа Яковлева.
Участники международной научной группы планируют перенести свои исследования в регионы Африки, где присутствуют другая сезонная активность комаров и другие виды комаров — переносчиков малярии. Результаты их работы опубликованы в журнале «Malaria Journal» (Q1).
Исследования малярии в ТГУ.
В пресс-службе ТГУ отметили, что томские ученые всесторонне исследуют проблему заражаемости малярией и пытаются решить ее с помощью разных подходов, в том числе используя генетические технологии. В исследованиях задействованы и ученые из африканских стран, среди них гражданин Мали генетик Мохамед Кадер.
Одним из недавних результатов масштабных исследований, проведенных под руководством ученого ТГУ и Политехнического университета Вирджинии Игоря Шарахова, стал ответ на вопрос: когда и как в Сибири появились малярийные комары? Благодаря секвенированию генома более тысячи особей, принадлежащих к 13 видам малярийных комаров, генетики узнали, что малярийные комары попали из Америки в Европу через Сибирь, «закалившись» в дороге — в суровых условиях они развили в себе сложные адаптационные механизмы, которые теперь позволяют им осваивать все новые территории, способствуя распространению серьезных болезней.
Кроме того, ученым удалось выяснить, что особенность строения ДНК малярийного комара определяет его способность к переносу возбудителей особо опасных заболеваний. В ТГУ идет работа над созданием такого генетического инструмента, который даст возможность действовать прицельно на отдельно выбранный вид и популяцию комаров, способствующих распространению малярии. Проект поддержан программой «Приоритет-2030».