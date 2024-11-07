Найден способ в 10 раз снизить заболеваемость малярией в Мали

«Всем комарам, в особенности, самкам, у которых экологическая нагрузка выше из-за того, что они воспроизводят потомство, помимо крови, требуется дополнительное питание в виде углеводов. В природе комары питаются нектаром растений. В рамках эксперимента им был предложен другой “десерт” — токсичный сахар. Он, в отличие от традиционных методов, например, опыления инсектицидами, действует избирательно и не оказывает пагубного влияния на другие звенья экосистемы. В экспериментах принимали участие и добровольцы — жители деревень», — приводятся в сообщении слова одного из участников исследования, ученого Томского государственного университета (ТГУ) и Алтайского государственного университета (АлтГУ) Романа Яковлева.