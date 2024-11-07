В Татарстане заработала горячая линия по вопросам вируса Коксаки

период нахождения за рубежом; место отдыха; отель; дату возвращения в страну (либо предполагаемого возвращения); состояние здоровья на момент возвращения (если уже вернулись); дату ухудшения самочувствия; симптомы заболевания; обращались ли за медпомощью во время отдыха либо по возвращении; наименование туроператора и страховой компании; контактные данные. Обратиться на горячую линию Управления Роспотребнадзора по РТ можно по телефону (843) 238 96 84 в будние дни с 09.00 до 18.00 часов.