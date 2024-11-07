Нарушителей специального режима начнут штрафовать в Волгоградской области

Так, для граждан предусмотрен штраф в размере 1000−3000 рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. За то же деяние, совершенное повторно, санкции возрастут: для граждан они составят от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.