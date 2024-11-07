Нарушителей специального режима начнут штрафовать в Волгоградской области

Областная прокуратура настаивает на введении административной ответственности за нарушение требований, установленных главой региона и оперативным штабом Волгоградской области (в целях защиты и обеспечения безопасности населения от чрезвычайных ситуаций). Законопроект накануне был рассмотрен на заседании парламентского комитета по государственному строительству, местному самоуправлению, развитию территорий и информационной политике, сообщила пресс-служба облдумы. После его полного одобрения в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности будут внесены изменения.
Напомним, в связи с проведением специальной военной операции в октябре 2022 года Указом Президента России в ряде регионов, в том числе в Волгоградской области, был установлен режим повышенной готовности. Тем самым губернаторы были наделены дополнительными полномочиями, образован оперативный штаб. Они вырабатывали и внедряли механизмы для усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности на территории регионов. Новые правила обязательны для исполнения, а законопроект предполагает введение административной ответственности за их несоблюдение.
Так, для граждан предусмотрен штраф в размере 1000−3000 рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. За то же деяние, совершенное повторно, санкции возрастут: для граждан они составят от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Добавим, что аналогичные законы уже приняты в ряде субъектов Российской Федерации.