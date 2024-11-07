Виктор Ганчаренко назвал свои задачи в ФК «Пари НН»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Ганчаренко рассказал о задачах, которые стоят перед ним в клубе. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По словам главного тренера, «Пари НН» требуется закрепиться в середине таблицы: «Это будет зависеть от того, как мы поработаем зимой в плане приобретений».
В целом требуется улучшить результаты клуба.
Сейчас ФК «Пари НН» на девятом месте в таблице МИР РПЛ.
Главный тренер футбольного клуба «Пари НН» Виктор Ганчаренко, назначенный 9 октября 2024 года, не исключил кадровые перемены в команде.