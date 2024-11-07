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Боец из Тулуна героически погиб в зоне СВО

Мужчину посмертно наградили орденом Мужества.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сержант Андрей Юшин из Иркутской области героически погиб в зоне проведения СВО. Мужчина служил в мотострелковом отделении гвардейской бригады. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Тулуна.

Андрей Юшин родился в Братске. В 2002 году отправился в армию, стал механиком-водителем и командиром отделения зенитных самоходных установок. После вернулся на Родину, начал работать. В какой-то момент принял решение подписать контракт и отправиться «за ленточку».

— 25 октября 2024 года, выполняя боевое задание, вблизи населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики, доброволец погиб, — рассказывают в пресс-службе администрации.

За проявленную отвагу и стойкость мужчину посмертно наградили орденом Мужества.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что гранатометчик из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО.