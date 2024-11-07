Боец из Тулуна героически погиб в зоне СВО

Сержант Андрей Юшин из Иркутской области героически погиб в зоне проведения СВО. Мужчина служил в мотострелковом отделении гвардейской бригады. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Тулуна.
Андрей Юшин родился в Братске. В 2002 году отправился в армию, стал механиком-водителем и командиром отделения зенитных самоходных установок. После вернулся на Родину, начал работать. В какой-то момент принял решение подписать контракт и отправиться «за ленточку».
— 25 октября 2024 года, выполняя боевое задание, вблизи населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики, доброволец погиб, — рассказывают в пресс-службе администрации.
За проявленную отвагу и стойкость мужчину посмертно наградили орденом Мужества.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что гранатометчик из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО.