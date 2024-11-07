Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горы, сияние и метеоры в свободном доступе в аэропорту Хабаровска

В терминале внутренних рейсов стартовала фотовыставка «Красота Хабаровского края: новые маршруты приключений».

Источник: Соцсети

В Хабаровске на третьем этаже аэропорта теперь можно полюбоваться уникальными уголками края: величественными горами Дуссе-Алинь, бурными водами реки Гобилли и туманными просторами озера Амут, сообщает телеграм-канал Международный аэропорт Хабаровск.

Фотограф из Хабаровска Артем Щуковский представил 40 снимков, сделанных в самых труднодоступных местах региона за последние шесть лет.

Особое внимание привлекает редкий кадр северного сияния, которое озаряет ночное небо, дополненное метеором из потока Персеид.

Выставка открыта для всех желающих до 9 декабря, так что у путешественников есть время «заглянуть в дикую природу» прямо из зоны вылета.

выставки и музеи