Горы, сияние и метеоры в свободном доступе в аэропорту Хабаровска

В Хабаровске на третьем этаже аэропорта теперь можно полюбоваться уникальными уголками края: величественными горами Дуссе-Алинь, бурными водами реки Гобилли и туманными просторами озера Амут, сообщает телеграм-канал Международный аэропорт Хабаровск.
Фотограф из Хабаровска Артем Щуковский представил 40 снимков, сделанных в самых труднодоступных местах региона за последние шесть лет.
Особое внимание привлекает редкий кадр северного сияния, которое озаряет ночное небо, дополненное метеором из потока Персеид.
Выставка открыта для всех желающих до 9 декабря, так что у путешественников есть время «заглянуть в дикую природу» прямо из зоны вылета.