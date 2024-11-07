Прокуратура Уфы проверила школу, где оскорбляли учеников на уроках

В Уфе прокуратура проверила Октябрьского района проверила одну из школ из-за неподобающего поведения учителя на уроках. Родители детей пожаловались, что педагог оскорбляет школьников и негативно воздействует на них.
Проверка надзорного органа подтвердила факт того, что учитель математики грубо выражался при детях. Ведомство расценило это как психическое воздействие на учеников.
На директора школы был составлен административный протокол, а также прокуратура оформила представление, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.