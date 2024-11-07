Прокуратура Приморья проверила важный строящийся объект

Дальнереченский межрайонный прокурор Михаил Рудницкий проверил ход строительства насыпи для защиты от паводков, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.
Представитель надзорного ведомства выехал в мкр Дальнереченск-2, где идут работы по берегоукреплению и строительству защитной насыпи на берегу реки Малиновки. Там летом 2024 года дважды подтопило жилые дома и дворы.
Рабочие уже возвели насыпь длиной более километра и высотой около 3 метров. После выездов прокуратуры на место и координационных совещаний решили увеличить высоту сооружения на участке в 30 метров, а также добавить маневренные карманы для техники.
Также на объекте установили трубный переход, чтобы с территории микрорайона можно было сбрасывать воду в реку. Прокуратура контролирует завершение работ и их качество.