Ученые из Екатеринбурга вывели зимостойкий сорт яблок

Уральские селекционеры из Федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН вывели новый устойчивый к морозам сорт яблони «Данила». Новый сорт рекомендован к выращиванию в Свердловской, Кировской, Нижегородской областях, а также в Пермском крае. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».