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Ученые из Екатеринбурга вывели зимостойкий сорт яблок

Яблони рекомендованы к выращиванию в Свердловской области.

Источник: Комсомольская правда

Уральские селекционеры из Федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН вывели новый устойчивый к морозам сорт яблони «Данила». Новый сорт рекомендован к выращиванию в Свердловской, Кировской, Нижегородской областях, а также в Пермском крае. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Новый сорт яблони имеет иммунитет к парше, морозам, регулярно дает урожай. С одного дерева можно собрать до 30 килограммов яблок. Плоды крупные, правильной формы, с сочной мякотью десертного вкуса.

Создавать сорт начал селекционер из Свердловска Леонид Котов. В 2024 году сорт «Данила» включили в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений.

сельское хозяйство
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