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К поискам пропавших детей в Нижнем Тагиле подключились полицейские

13-летние школьники не вернулись домой 6 ноября.

Источник: предоставлено ММУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле с 6 ноября ищут двух 13-летних подростков. К розыску семиклассников Марии Репрынцевой и Максима Сизикова, которые накануне не вернулись домой из школы, подключились сотрудники полиции.

За помощью к правоохранителям и волонтерам обратились родители подростков.

«В настоящее время все дежурные наряды ориентированы на розыск несовершеннолетних. Проверяются места их возможного местонахождения. Также сотрудниками полиции установлен круг общения подростков, устанавливаются новые связи детей», — рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Сообщить информацию о детях можно по телефону 8 (3435) 97−69−02 или на линию 02.