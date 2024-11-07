К поискам пропавших детей в Нижнем Тагиле подключились полицейские

В Нижнем Тагиле с 6 ноября ищут двух 13-летних подростков. К розыску семиклассников Марии Репрынцевой и Максима Сизикова, которые накануне не вернулись домой из школы, подключились сотрудники полиции.
За помощью к правоохранителям и волонтерам обратились родители подростков.
«В настоящее время все дежурные наряды ориентированы на розыск несовершеннолетних. Проверяются места их возможного местонахождения. Также сотрудниками полиции установлен круг общения подростков, устанавливаются новые связи детей», — рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сообщить информацию о детях можно по телефону