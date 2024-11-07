Феодоровская икона Божией Матери прибыла в Севастополь

Вчера вечером, 6 ноября, в собор Херсонеса Таврического Севастополя прибыла Феодоровская икона Божией Матери. Здесь она будет находиться до 14.30 8 ноября, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника.
Для удобства верующих в музее временно меняет режим работы. Сегодня, 7 ноября, Центральная входная группа будет работать с 7.30 до 22.00, а Западная — с 7.30 до 18.00.
8 ноября Феодоровскую икону Божией Матери можно будет увидеть в Свято-Владимирском соборе Херсонеса с 7.30 до 14.30. Вход — через Центральную или Западную входную группу.