ТОП-5 советов инфекциониста, чтобы не заразиться вирусом Коксаки

4. Взрослые и дети одинаково переносят Коксаки?

— Дети, как правило, болеют тяжелее, симптомы более явные. У многих взрослых даже без истории заболевания подобной инфекцией нередко обнаруживаются антитела, что говорит о том, что достаточно большое количество людей переносит инфекцию бессимптомно или стерто, формируя защиту на будущие эпидемические сезоны, поэтому с возрастом уровень естественного иммунитета повышается. У детей иммунитет к вирусу при первой встрече отсутствует, поэтому клиника у них, как правило, более выраженная.