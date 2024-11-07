ТОП-5 советов инфекциониста, чтобы не заразиться вирусом Коксаки

Особенно важно, как защитить детей от инфекции. ИА KrasnodarMedia приводит ТОП-5 рекомендаций от Ивана Коновалова, к.м.н., доцента кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета.
1. Как заражаются вирусом Коксаки? Какие меры предосторожности должны быть?
— Энтеровирусная инфекция, включая вирус Коксаки, передается как фекально-оральным (через грязные руки и предметы обихода, в бассейнах через инфицированную воду), так и воздушно-капельным путем при тесном контакте (внутрисемейном, в организованных коллективах и др.). Основные меры профилактики — мыть руки с мылом, избегать большого скопления людей, включая различные бассейны, замкнутые водоемы.
2. Как проходит болезнь? Как ее лечить? Требуется ли для этого обязательное обращение к врачу?
— Заболевание характеризуется очень разными вариантами течения — от бессимптомного или минимальных респираторных или кишечных проявлений, таких как насморк, кашель, жидкий стул, лихорадка, до синдрома «рука — нога — рот», воспаления мозговых оболочек или поражения сердечной мышцы.
3. Это круглогодичный вирус? Больше вероятности заразится вне России?
— Для энтеровирусной инфекции характерна летне-осенняя сезонность; туристические поездки с детьми создают дополнительные благоприятные условия для передачи этой вирусной инфекции.
4. Взрослые и дети одинаково переносят Коксаки?
— Дети, как правило, болеют тяжелее, симптомы более явные. У многих взрослых даже без истории заболевания подобной инфекцией нередко обнаруживаются антитела, что говорит о том, что достаточно большое количество людей переносит инфекцию бессимптомно или стерто, формируя защиту на будущие эпидемические сезоны, поэтому с возрастом уровень естественного иммунитета повышается. У детей иммунитет к вирусу при первой встрече отсутствует, поэтому клиника у них, как правило, более выраженная.
5. Если кто-то из детей в саду или школе заразился, следует ли всей группе/классу уходить на карантин?
— Ограничительные мероприятия по посещению организованных коллективов регламентируются службой Роспотребнадзора. Скрытый (инкубационный) период при энтеровирусных инфекциях, включая вирус Коксаки, составляет от 10 до 21 дня — на это время осуществляется наблюдение за контактными по инфекции лицами (в зависимости от клинической формы заболевания).