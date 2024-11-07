Лукашенко обратился к белорусам 7 ноября, сказав про историческую справедливость

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 ноября 2024 года обратился к белорусам и поздравил с Днем Октябрьской революции, сказав про историческую справедливость. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении обратил внимание на то, что события осени 1917 года заставили мир услышать голос народа, который смело и открыто заявил о своей многовековой мечте. Он добавил, что объявление о создании Социалистической Советской Республики Белоруссии стало поистине торжеством исторической справедливости.
Президент Беларуси обратил внимание на то, что неиссякаемая любовь к Родине, единство, трудолюбие помогли предкам пройти все испытания, отстоять право свободно жить на родной земле. Он уточнил, что, выбрав в XXI веке самостоятельный путь, Беларусь сохраняет непреходящие ориентиры советской эпохи: от идеалов социального равенства, гуманизма до ценностей мира, дружбы народов.
Александр Лукашенко отметил, что, оберегая то, чего достигли предшественники, а также вдохновляясь их подвигами, страна уверенно пишет новую страницу в тысячелетней летописи белорусского народа.
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