Лукашенко обратился к белорусам 7 ноября, сказав про историческую справедливость

Глава государства в поздравлении обратил внимание на то, что события осени 1917 года заставили мир услышать голос народа, который смело и открыто заявил о своей многовековой мечте. Он добавил, что объявление о создании Социалистической Советской Республики Белоруссии стало поистине торжеством исторической справедливости.