Климатические аномалии ожидают Владивосток и Приморье этой зимой

Как рассказал в интервью РБК глава Примгидрометцентра Борис Кубай, во-первых, первый снег во Владивостоке выпадет позже обычного. В первой половине ноября снега, который приведёт к образованию снежного покрова, ждать не стоит. В конце календарной недели температурный фон пойдёт на повышение, и когда 11 ноября над Приморьем пройдёт циклон, осадки во Владивостоке ожидаются в виде дождя, местами по краю возможны смешанные осадки. За фронтами вторгнется волна холода. Дневные температуры во Владивостоке, однако, ещё задержатся на отметках выше ноля.