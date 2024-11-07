Климатические аномалии ожидают Владивосток и Приморье этой зимой

Как рассказал в интервью РБК глава Примгидрометцентра Борис Кубай, во-первых, первый снег во Владивостоке выпадет позже обычного. В первой половине ноября снега, который приведёт к образованию снежного покрова, ждать не стоит. В конце календарной недели температурный фон пойдёт на повышение, и когда 11 ноября над Приморьем пройдёт циклон, осадки во Владивостоке ожидаются в виде дождя, местами по краю возможны смешанные осадки. За фронтами вторгнется волна холода. Дневные температуры во Владивостоке, однако, ещё задержатся на отметках выше ноля.
Во-вторых, зимой в столице Приморья возможны несколько «аномальных снегопадов», а вот температурных отклонений не ожидается.
В-третьих, из-за тёплого предзимья процесс становления льда на юге Приморья задержится. По предварительным прогнозам, это будет на 8 — 10 дней позднее, чем любители зимней рыбалки привыкли выходить на лёд.
А предварительный прогноз погоды на новогодние каникулы глава Примгидрометцентра оглашать пока не стал.
Сейчас временный снежный покров образовался в центральных районах и в континентальной части восточных районов Приморья, его высота составляет от одного сантиметра до одиннадцати. Температурный фон в конце прошлой недели превышал климатическую норму, сейчас возвращается в рамки.