Тысяча тонн в переработке: Владивосток избавляют от свалок покрышек

Городские организации «Зелёный Владивосток» и «Содержание городских территорий» чистят Владивосток от автопокрышек. Почти тысячу тонн использованных шин вывезли с улиц за текущий год.
Мэрия уточняет, что наиболее крупные свалки находились на улице Приморской, Надибаидзе, Назимова, Луговой, Баляева, Шилкинской, Шуйской. Сейчас они ликвидированы.
Начальник управления городской среды Анна Джура призывает горожан ответственно относиться к окружающей среде и не устраивать в городе и пригороде новых свалок. По ее словам, во время мониторинга территорий специалистами регулярно фиксируются незаконные свалки из шин в лесу, возле домов и дорог, за гаражами, на пустырях и даже в прибрежной зоне.
При этом использованные шины после переработки идут во благо города — из них делают материал для детских и спортплощадок. В 2024 году в Приморье был запущен самый крупный на Дальнем Востоке комплекс по переработке покрышек мощностью 10 тысяч тонн в год. В Надеждинском районе он работает уже несколько месяцев, превращая старые колёса в технологичную каучуковую крошку.
Отметим, что сжигание и хранение покрышек чревато токсичным заражением, в окружающую среду попадает большое количество сажи и токсичных газов.
Утилизация шин — один из важнейших пунктов правил сохранения городской среды экологически чистой. Власти города призывают приносить отработанный материал только в специально предназначенные пункты приема.
В Советском районе шины принимаются по адресам: пр-кт 100-летия Владивостока, 122 (ГиперАвто), Кирова, 25А, ст. 2 (Дельта Моторс), Давыдова, 8а, ст. 2 (Шиномонтажная мастерская), Станционная, 3, ст. 2 (Гараж 25), Русская, 73А (Pit Lane).
В Первореченском — Народный проспект, 6 (Приморавтотранс Трэйд), ул. Ильичёва, 20 В (Мистер Ойл), Пятая Проходная, 15 (ГиперАвто), Выселковая, 50Д (ШтормАвто), пр-кт 100-летия Владивостока, 12 (Автомолл), Руднева, 8-Е (Шинтоп Белый Сервис), 4-я Проходная, д. 12а, стр. 4 (Оранжевый бокс), Выселковая, 49а (Шинный центр), Днепровская, 25 к9 (Подкова-Трейдинг), Днепровская, 100 ст. 15 (Митасу Сервис), Дальняя, 2 (Митасу Сервис), Печорская, 12 ст. 2 (КОКОС), Снеговая, 2Б (Точка шин), Карбышева, 11 г (Avtobox7255), Выселковая, 49 (ТехПрогрессСервис), Народный проспект, 27Б (Темп), Снеговая, 71 к2 (Гудвил), Хуторская, 7 ст. 3 (Карго-трак ДВ), Иртышская, 15 (Владторг).
В Ленинском районе — Адмирала Кузнецова, 66А (Резина), Фадеева, 42 (Wheel), Высоковольтная, 15 ст. 2 (Шиномонтажная мастерская), Шилкинская, 12 (Шиномонтажная мастерская), Адмирала Кузнецова, 84 (Шиномонтажная мастерская), Адмирала Кузнецова, 92А (LP AUTO), Шилкинская, 15 ст. 4 (Шиномонтаж), пр-кт Красного Знамени, 137 ст. 10 (Шиномонтажная мастерская), Невельского, 3 (Danger Zone), Котельникова, 29 (Autoservis), Тобольская, 14/2 (Шиномонтажная мастерская), Нейбута, 125 (Народные шины).
В Первомайском районе — Интернациональная, 71-А (АК-24), Окатовая, 48а ст. 3 (Holiday wheels), Борисенко, 33, стр. 4 (Гудвил), Сахалинская, 4 (1000 размеров).
Во Фрунзенском районе — Пограничная, 26Б (Шиновозоff).