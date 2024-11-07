Тысяча тонн в переработке: Владивосток избавляют от свалок покрышек

При этом использованные шины после переработки идут во благо города — из них делают материал для детских и спортплощадок. В 2024 году в Приморье был запущен самый крупный на Дальнем Востоке комплекс по переработке покрышек мощностью 10 тысяч тонн в год. В Надеждинском районе он работает уже несколько месяцев, превращая старые колёса в технологичную каучуковую крошку.