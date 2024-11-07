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В Ростовской области ожидается потепление до +13 градусов

К концу недели в Ростовскую область придет потепление.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 84% 760 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

К концу текущей недели в Ростовской области ожидается потепление до +13 градусов, по ночам при этом местами возможны заморозки, говорится на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Сегодня, 7 ноября, днем в регионе прогнозируют +5−10, по югу — до +12 градусов. Ветер — 6−11 м/с, временами с порывами до 12−14 м/с, а по северу и востоку 15−18 м/с. Возможны осадки.

8 ноября ночью будет +3−8, при прояснениях до 0 градусов, днем +6−11 градусов. Ветер — 5−10 м/с. Ожидаются туманы и осадки.

9 ноября ночью +2−7 градусов, при прояснениях до −1, днем — около +6−11, по югу до +13 градусов. Ветер — до 5−10 м/с. Ожидаются туманы, день должен пройти без существенных осадков.