К концу текущей недели в Ростовской области ожидается потепление до +13 градусов, по ночам при этом местами возможны заморозки, говорится на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».
Сегодня, 7 ноября, днем в регионе прогнозируют +5−10, по югу — до +12 градусов. Ветер — 6−11 м/с, временами с порывами до 12−14 м/с, а по северу и востоку 15−18 м/с. Возможны осадки.
8 ноября ночью будет +3−8, при прояснениях до 0 градусов, днем +6−11 градусов. Ветер — 5−10 м/с. Ожидаются туманы и осадки.
9 ноября ночью +2−7 градусов, при прояснениях до −1, днем — около +6−11, по югу до +13 градусов. Ветер — до 5−10 м/с. Ожидаются туманы, день должен пройти без существенных осадков.