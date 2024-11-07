Создан полимерный состав для гидроизоляции фундаментов

НОВОСИБИРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Пластичные и гидрофобные полимеры для гидроизоляции фундаментов домов, а также метод их внедрения разработали в Новосибирске. Закачка полимера в грунт позволяет увеличить срок эксплуатации зданий на 25 лет и более, сообщил ТАСС Алексей Дергунов, один из авторов разработки, химик, исполнительный директор компании Aqua Resistent новосибирского технопарка.
По данным разработчиков, более 4 млн домов в России испытывают проблемы с гидроизоляцией. Это влечет за собой финансовые убытки и невозможность эксплуатации подземных сооружений. Решения, которые существуют сейчас, неэффективны из-за сезонного гидроразрыва грунтов и динамических нагрузок. Новосибирские химики предложили создать барьер между фундаментом и водоносными слоями почвы.
«Это своего рода полимерная ванна вокруг здания. Толщина будет составлять в пределах 0,5−1 м. Мы закачиваем полимер в грунт, он склеивает легко проницаемые слои, в основном, это песчаник. Таким образом, нам, чтобы гидроизолировать, не нужно полностью извлекать этот грунт и наносить на фундамент, достаточно просто закачать его в грунт. Мы предполагаем, что продление срока службы фундамента должно быть 25 лет и более», — сказал директор компании.
Он пояснил, что в основе разработанного полимера находятся акрилаты — сложные эфиры акриловой кислоты или ее соли, которые легче воды и слабо растворяются в ней. Также разработчики рассматривают применение композитных полимеров. Основные свойства состава — это гидрофобность и пластичность. Химики уже подали заявку на патентование метода внесения полимера в грунт, а в дальнейшем планируют запатентовать сам полимерный состав. «Планируем также разрабатывать полимеры для мерзлых грунтов, потому что там тоже очень большая проблема с гидроизоляцией», — пояснил Дергунов.
Закачку состава планируется производить через специальные скважины после ознакомления специалистов с техническими особенностями зданий. По словам Дергунова, совместно с новосибирскими застройщиками уже подобраны несколько проектов, где будет использован новый гидроизоляционный состав. «Опрос застройщиков показал, что много домов строятся на сложных грунтах, где требуются постоянное водоотведение. Если сравнивать с конкурентыми методами борьбы, то мы можем делать гидроизоляцию быстрее, качественнее и предоставлять гарантию нашей услуги», — добавил химик.