Создан полимерный состав для гидроизоляции фундаментов

«Это своего рода полимерная ванна вокруг здания. Толщина будет составлять в пределах 0,5−1 м. Мы закачиваем полимер в грунт, он склеивает легко проницаемые слои, в основном, это песчаник. Таким образом, нам, чтобы гидроизолировать, не нужно полностью извлекать этот грунт и наносить на фундамент, достаточно просто закачать его в грунт. Мы предполагаем, что продление срока службы фундамента должно быть 25 лет и более», — сказал директор компании.