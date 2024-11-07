Самарцев предупредили о возрождении перед Новым годом схемы мошенников «Мамонт»

Жителей Самарской области предупредили о возрождении мошеннической схемы «Мамонт», которая активно используется для обмана пользователей маркетплейсов. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В отличие от старой версии схемы, где пользователи вводили данные карт на фальшивых сайтах, сейчас мошенничество осуществляется через вредоносные приложения. Аферисты предлагают скачать фальшивые мобильные приложения популярных сервисов якобы для безопасных покупок.
Однако они содержат шпионские программы, которые могут украсть данные банковских карт и SMS-коды. Правоохранители советует жителям региона быть осторожными и не скачивать подозрительные приложения в период праздничных скидок.