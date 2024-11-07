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Самолет из Сочи не смог приземлиться в аэропорту Омска из-за снегопада

Самолет Сочи — Омск улетел в Новосибирск из-за метели.

Источник: Омский аэропорт — Telegram

Самолет, летевший из Сочи в Омск, не смог приземлиться в аэропорту из-за сильного снегопада. На посадку борт отправился в воздушную гавань Новосибирска.

«Рейс ЕО479 Сочи — Омск ушел на запасной аэродром в Новосибирск», — сообщили в пресс-службе омского аэропорта.

На взлетно-посадочной полосе в аэропорту Омска активно работает спецтехника — снегоуборочные широкозахватные машины, комбинированная спецтехника, тракторы. Самолеты обрабатывают противообледенительной жидкостью.

«Погода продолжает испытывать омичей на прочность. Снег, сильный порывистый ветер, метель, снежные заносы усложняют работу аэропорта и переводят ее в усиленный режим», — рассказали в воздушной гавани.

Ранее стало известно, что рейс из Сочи в Санкт-Петербург развернули через 15 минут полета из-за подгоревшей каши.