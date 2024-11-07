Аграриев не хватает в Нижегородской области

Самыми востребованными специальностями в сельском хозяйстве в сентябре были менеджеры по продажам, водители, разнорабочие, агрономы, сервисные инженеры, операторы производственной линии, бухгалтеры, ветеринары, слесари и машинисты. Агрономы и ветеринары являются одними из самых востребованных и в то же время дефицитных специалистов. Зарплата агронома в среднем по России в 2024 году составляет 77 200 рублей, что на 17% больше, чем в 2023 году. У ветеринаров медианная зарплата составляет 63 800 рублей, что на 13% больше, чем годом ранее.