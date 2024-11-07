Аграриев не хватает в Нижегородской области

Нижегородская область испытывает дефицит кадров в сфере сельского хозяйства, несмотря на хороший урожай. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.
Аналитики hh.ru исследовали востребованность и дефицитность аграрных специалистов, а также предлагаемые им зарплаты в этом году. Сельское хозяйство в России входит в десятку профессий с наибольшим дефицитом кадров. В октябре кадровый голод в этой отрасли ощущался в 55 регионах страны, включая Нижегородскую область.
Спрос на специалистов в агропромышленном комплексе растет каждый год. В 2024 году российские компании АПК опубликовали более 238 тысяч вакансий, что на 10% больше, чем в предыдущем году. В Нижегородской области спрос на сельскохозяйственных работников также увеличился: более 4 тысяч вакансий, что на 17% больше, чем в 2023 году.
Средняя зарплата для аграриев в 2024 году по всей России составляет 101 700 рублей, что на 20% больше, чем в 2023 году. В Нижегородской области доходы аграриев увеличились на 22% до 80,8 тысячи рублей. Одни из самых высоких зарплат в сельском хозяйстве региона предлагаются машинистам лесозаготовительной машины и машинистам крана и АПГ — от 270 тысяч рублей.
По словам директора нижегородского филиала hh.ru Ольги Брылевой, увеличение зарплат в сельском хозяйстве связано с дефицитом специалистов и желанием привлечь их конкурентной зарплатой. Она также отмечает, что сельское хозяйство страдает от высокой конкуренции с другими отраслями и низким спросом со стороны соискателей, одной из причин которого является сезонность работы.
Самыми востребованными специальностями в сельском хозяйстве в сентябре были менеджеры по продажам, водители, разнорабочие, агрономы, сервисные инженеры, операторы производственной линии, бухгалтеры, ветеринары, слесари и машинисты. Агрономы и ветеринары являются одними из самых востребованных и в то же время дефицитных специалистов. Зарплата агронома в среднем по России в 2024 году составляет 77 200 рублей, что на 17% больше, чем в 2023 году. У ветеринаров медианная зарплата составляет 63 800 рублей, что на 13% больше, чем годом ранее.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что 4,3 млрд рублей получили нижегородские аграрии в качестве субсидий в 2024 году.