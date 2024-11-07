Черные шарики на пляжах Сиднея оказались смесью мыла и наркотиков

Он отметил, что результаты тщательного лабораторного анализа «опровергли первоначальную теорию о том, что черные сферы, выброшенные прибоем на самые популярные городские пляжи, состоят из нефти, соли и кусочков мусора». «Радиоуглеродный анализ показал, что основа шаров не нефть, а современный растительный и животный жир, содержащий в числе прочего продукты жизнедеятельности человека. Другими элементами были мыло, лекарства от высокого кровяного давления и наркотики — метамфетамин и ТГК — активный ингредиент каннабиса», — указали в UNSW, отметив, что также в состав шариков входили микроскопические частицы пластика.