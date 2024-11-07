Черные шарики на пляжах Сиднея оказались смесью мыла и наркотиков

СИДНЕЙ, 7 ноября. /ТАСС/. Ученые из расположенного в Сиднее Университета штата Новый Южный Уэльс (UNSW) выяснили, что черные шары, найденные на пляжах города 16 октября 2024 года, состоят не из нефти, а являются смесью мыла, растительного масла и наркотиков. Соответствующее заявление исследователей опубликовало издание Sydney Morning Herald.
После тщательного анализа найденных на пляжах шариков выяснилось, что они «представляют собой смесь растительного масла, мыльной пены, отходов жизнедеятельности человека, пластика и рекреационных наркотиков». «Мы полагали, что в основе их состава будет сырая нефть, и ожидали появления запаха керосина или даже тяжелой нефти, но все оказалось гораздо хуже. Мы почувствовали запах канализации», — рассказал изданию доцент кафедры химии UNSW Джон Бивс.
Он отметил, что результаты тщательного лабораторного анализа «опровергли первоначальную теорию о том, что черные сферы, выброшенные прибоем на самые популярные городские пляжи, состоят из нефти, соли и кусочков мусора». «Радиоуглеродный анализ показал, что основа шаров не нефть, а современный растительный и животный жир, содержащий в числе прочего продукты жизнедеятельности человека. Другими элементами были мыло, лекарства от высокого кровяного давления и наркотики — метамфетамин и ТГК — активный ингредиент каннабиса», — указали в UNSW, отметив, что также в состав шариков входили микроскопические частицы пластика.
По словам исследователей, судя по составу черных сфер, источником их происхождения могут быть канализационные воды, попавшие в океан, однако ни в университете, ни в государственном Агентстве по охране окружающей среды (EPA), куда ученые отправили отчет о своей работе, не смогли определить обстоятельства загрязнения прибрежных вод.
В октябре 2024 года власти Сиднея закрыли 11 городских пляжей из-за обнаружения тысяч черных шариков, предположительно состоявших нефти. Сферы были собраны городскими службами, а сотрудники EPA занялись «поиском источника загрязнения и анализом угрозы, которую оно представляет для окружающей среды и общества». Позднее власти заявили, что объекты, найденные на пляжах, — это шарики смолы, образующейся при контакте нефти с мусором и морской водой.