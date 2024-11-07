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В Туапсинском районе из-за многочисленных аварий на подземных сетях отопительный сезон начался с большими проблемами

Власти создали оперштаб и пообещали к концу недели все решить.

Источник: Сергей Бойко — Telegram

В Туапсинском районе с больших проблем начался отопительный сезон. Без тепла остаются не только многоквартирные дома, но и социальные объекты. По словам главы района Сергея Бойко, причиной этому — многочисленные повреждения на трубах. При этом теплосети перед стартом отопсезона проверяли, заверил чиновник. «Но в некоторых местах трубы не выдержали напора горячей воды и стали рваться», — признал Бойко.

Над устранением неполадок в городе работают пять коммунальных бригад. А в администрации создали оперштаб с руководителями ресурсоснабжающих организаций.

Сергей Бойко пообещал до конца рабочей недели восстановить все поврежденные участки системы теплоснабжения. «А пока обеспечим соцобъекты, где нет тепла, альтернативными источниками отопления», — сообщил он.

ЖКХ