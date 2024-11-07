В Туапсинском районе из-за многочисленных аварий на подземных сетях отопительный сезон начался с большими проблемами

В Туапсинском районе с больших проблем начался отопительный сезон. Без тепла остаются не только многоквартирные дома, но и социальные объекты. По словам главы района Сергея Бойко, причиной этому — многочисленные повреждения на трубах. При этом теплосети перед стартом отопсезона проверяли, заверил чиновник. «Но в некоторых местах трубы не выдержали напора горячей воды и стали рваться», — признал Бойко.