Росстат назвал сибирские регионы с самыми дорогими и самыми дешевыми продуктами

Самое дорогое сливочное масло на начало октября продавали в Иркутской области и Республике Алтай (1177−1176 рублей за килограмм), самое дешевое — в Омской области (838 рублей). Самые высокие цены на говядину зафиксировали в Томской области и Республике Алтай и (592−589 рублей за килограмм), самые низкие (497−500 рублей) — в Омской области и Хакасии. Стоимость десятка куриных яиц рознилась от 86 рублей в Алтайском крае до 114 в Иркутской области, хлеба — от 76 рублей за килограмм в Томской области до 124 в Хакасии.
Отмечается, что в Новосибирской области к началу октября стоимость продуктовой корзины снизилась на 3,5 процента и составила 6 603 в месяц. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов. При подсчете используются средние цены по региону и единые для всех субъектов РФ нормы потребления для одного человека. Дороже всех из регионов СФО условный набор продуктов стоил в Республике Алтай (7 586,96 рубля), дешевле других — в Омской области (5 572,17 рубля).
В Омской области, действительно, объективных причин для роста цен на продовольствие, казалось бы, нет. В регионе собрали рекордный урожай зерна, овощей, кормов. Картофель, например — самый дешевый в Сибири (29 рублей за килограмм). Тем не менее, по данным Омскстата, в сентябре цены поднялись в среднем на 0,3 процента. Главным образом за счет ввозимых продуктов. Например, стоимость мороженой рыбы и икры лосося повысилась более чем на семь процентов, апельсинов — на семнадцать процентов. Впрочем, сливочное масло тоже подорожало — на 7,3 процента.
Дефицита товаров в продуктовых магазинах не наблюдается, в том числе масла. Омская область в полной мере им обеспечена, у региональных предприятий планов по снижению его выпуска нет.
— Производим порядка одной тысячи тонн масла ежемесячно. Из-за профицита отправляем в другие регионы. Если будет потребность, можем нарастить объемы выпуска, — пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа.
В списке причин удорожания продуктов экономисты называют рост коммунальных тарифов (на 12,6 процента), упаковки, транспортных расходов (автомобильное топливо растет в цене едва ли не каждую неделю). Плюс дорогие кредиты, торговые наценки, которые достигают семидесяти процентов.
Сдерживать цены в Омске помогают губернские ярмарки, которые проходят каждую пятницу и субботу на территориях муниципальных рынков и торговых комплексов. Торговые площади фермерам предоставляются бесплатно, так что оснований для накруток нет. Любопытно, что в эти же дни в ближайших магазинах активно проходят акции с цветными скидочными ценниками на продукты, подметили покупатели.