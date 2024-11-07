Росстат назвал сибирские регионы с самыми дорогими и самыми дешевыми продуктами

В Омской области, действительно, объективных причин для роста цен на продовольствие, казалось бы, нет. В регионе собрали рекордный урожай зерна, овощей, кормов. Картофель, например — самый дешевый в Сибири (29 рублей за килограмм). Тем не менее, по данным Омскстата, в сентябре цены поднялись в среднем на 0,3 процента. Главным образом за счет ввозимых продуктов. Например, стоимость мороженой рыбы и икры лосося повысилась более чем на семь процентов, апельсинов — на семнадцать процентов. Впрочем, сливочное масло тоже подорожало — на 7,3 процента.