Ночные морозы в Хабаровском крае становятся всё крепче

На всей территории края 8 ноября погода ожидается без осадков. В Вяземском на рассвете −8…-10, во второй половине дня +1…+3 градуса, в Бикине ночью −7…-9, днем такие же слабоположительные температуры. В Хабаровске ночной фон температур −8…-10, дневной +1…-1, но ожидается свежий ветер 15−17 метров в секунду, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. В Советской Гавани ночью −6…-8, днем +1…-1 градус, такие же дневные температуры и в Троицком, а вот ночью там −7…-9, ожидается ветер 7−12 метров в секунду. В Аяне на рассвете −6…-8, днем −1…-3 градуса, в Николаевске-на-Амуре ночной фон температур −7…-9, дневной −2…-4. В Чумикане тоже еще не совсем холодно, на рассвете −8…-10, в послеобеденное время −3…-5 градусов, но сильный ветер с порывами до 15−18 метров в секунду. В Комсомольске-на-Амуре во второй половине дня −8…-10, днем от 0 до −2 градусов. В селе имени Полины Осипенко ночью −11…-13, днем от 0 до −2 градусов и тоже ветер 7−12 метров в секунду. Самые сильные морозы по ночам уже в Чегдомыне и в Охотске, там в предосветные часы столбики термометров опустятся до отметки −15…-17 градусов, но в Чегдомыне днем −5…-7, а вот в Охотске куда холоднее −9…-11, и будет дуть ветер 8−13 метров в секунду, так что по ощущениям охотчанам будет еще холоднее.